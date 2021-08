Tak wygląda dziś słynny pałac w Kopicach. W sobotę 7 sierpnia po wielu latach można zobaczyć go z bliska

Pochodzący XIX wieku pałac w Kopicach jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. W skład zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego wchodzą ponadto: park z kaplicą grobową Schaffgotschów oraz folwark. Mimo że pałac jest zrujnowany, to i tak warto zobaczyć tę perełkę architektury.

Pałac w Kopicach jest otwarty dla publiczności przez 10 godzin, w sobotę 7 sierpnia od godziny 9. Organizatorzy chcą wpuszczać co dwie godziny grupę zwiedzających liczącą 150 osób, bo tak mówią wymogi sanitarne. Wejścia zaplanowane zostały więc w godzinach: 9:00-11:00, 11:30-13:30, 14:00-16:00, 16:30-18:30. Na ostatnie z nich więc jeszcze zdążycie.

- Chcielibyśmy tego dnia umożliwić Wam zbliżenie się do pałacu. Niestety, ze względu na kiepski stan techniczny ruin zagrażający zdrowiu i życiu, nie ma mowy o wejściu I zwiedzaniu pałacu wewnątrz. Będzie możliwość wejścia na ogrodzony teren otaczający pałac, zbliżenia się do pałacu na odległość kilku metrów, zrobienia zdjęć z bliska. Może to niewiele, ale niestety na więcej w tej chwili, przy obecnym stanie technicznym pałacu jak również przepisach i obostrzeniach dotyczących organizacji takich imprez, nie możemy sobie pozwolić. Musimy zadbać o Wasze bezpieczeństwo i mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie – przekazali organizatorzy tego niecodziennego wydarzenia.