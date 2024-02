Targi Ślubne 2024 - Częstochowa. Sprawdź najnowsze trendy ślubne. Dawid Wygas

11 lutego miłośnicy ślubnych marzeń z całego regionu zjechali się do Hali Sportowej Częstochowa, by wziąć udział w Targach Ślubnych 2024. To święto miłości zgromadziło około setkę wystawców prezentujących najnowsze trendy, inspiracje i usługi związane z organizacją wymarzonego ślubu. Sprawdź najnowsze trendy w branży ślubnej.