TBS Katowice wybuduje osiedle domów jednorodzinnych w Giszowcu. Budowa ruszy jeszcze w tym roku

Mysłowice. Domy modułowe raczej nie powstaną. Sprzeciwiali się mieszkańcy. Prezydent odstąpił od pomysłu

Na Laryszu w Mysłowicach wielkie poruszenie. To właśnie tutaj miałyby stanąć domy modułowe, na które miasto otrzymało miliony złotych dofinansowania. W nich mieli zamieszkać dłużnicy lokalów socjalnych. Mieszkańcy dzielnicy Larysz-Hajdowizna nie chcieli się na to zgodzić. Wygląda więc na to, że prezydent odpuścił.