Te osoby są najbardziej leniwe. Kobiety i mężczyźni o tych imionach najmniej angażują się w wykonywaną pracę. Jesteś wśród nich? Sprawdź Monika Jaracz

Te osoby są najbardziej leniwe. Kobiety i mężczyźni o tych imionach najmniej angażują się w wykonywaną pracę. Jak się okazuje, wielu z nas przywiązuje uwagę do cech, przypisywanych ludziom, którzy noszą konkretne imiona. Sięgają po tak zwane imienniki, gdzie wczytują się w ich znaczenia. Robią to na przykład rodzice, poszukujący imion dla swoich dzieci. Kryteria, według których można przeglądać tego typu materiały są rozmaite, a do takich należą chociażby cechy związane z pracowitością, umiejętnościami prowadzenia domu, zaradnością i tak dalej. Tego typu informacje na pewno będą zaletą w przypadku szukania inspiracji, związanej z wyborem imienia dla dziecka. My z kolei sprawdziliśmy, kto według imienników jest leniwy. Osobom tym przypisano również wiele zalet, w związku z czym nie należy postrzegać posiadaczy tych imion w sposób negatywny. Każdy z nas ma przecież zarówno wady, jak i zalety, a do imienników zawsze warto podchodzić z przymrużeniem oka.