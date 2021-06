Terapeutka w Sosnowcu za pracę z chorymi na COVID-19 dostała „grosze". Pracownicy oddziału otrzymali niskie świadczenia

W listopadzie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywały osoby z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Jak twierdzi, ona i kilka jej koleżanek, otrzymały bardzo małą nagrodę za to, że narażały swoje życie i zdrowie w trudnym czasie i opiekowały się pacjentami. Jak przyznaje, wiele osób chwali się dużymi kwotami nagród i dodatków, co sprawia jej i 8 innym osobom wielką przykrość.

- Pracuje jako terapeuta zajęciowy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Podczas pandemii na naszym oddziale był COVID-19. Ja i niektóre z moich koleżanek mamy poczucie krzywdy, ponieważ pracowałyśmy w tym covidzie, żadna z was nie odmówiła dyżuru i przechodziłyśmy do pracy, a otrzymaliśmy śmieszne nagrody pieniężne. Dostałam 159 zł za pracę w tym trudnym czasie i w ciężkich warunkach. W tym czasie nie rozchorowałam się, a wynik testów był zawsze negatywny – mówi Magdalena Mazurek, pracownica Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

- Co przysługuje tym osobom, które pracowały w tym najtrudniejszym czasie na oddziale? Nie odmawialiśmy dyżurów, robiliśmy nadgodziny, choć były słabo płacone. Trwaliśmy przy pacjentach, karmiliśmy ich i przebieraliśmy. Jaka jest nagroda dla nas? Bo póki co widzimy i słyszymy o nagradzaniu osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa i trafiły na kwarantannę – mówi pani Magdalena. - Ja nie pracuję w jednym miejscu, bo nie otrzymuje wysokich zarobków. Muszę utrzymać cztery osoby. Nie mogę sobie na to pozwolić – tłumaczy.

- To był okropny czas dla nas i dla chorych. Dużo przeżyliśmy. Mamy takie poczucie, że każdy został nagrodzony za to, że wytrwał, a nas potraktowano jako osoby, które musiały tam być, bo taki mamy zawód. Miło by było, gdybyśmy zostali jakoś wyróżnieni. Otrzymaliśmy śmieszne pieniądze. Czujemy się źle, jesteśmy trochę oszukani. Inne osoby się z nas śmieją, że głupia grupa ludzi narażała się i pracowała, a nie dostała za to prawie nic. Mamy poczucie krzywdy i żalu – powiedziała Magdalena Mazurek.

Sosnowiecki Szpital Miejski odpowiada: dla tych pracowników były świadczenia

O komentarz w tej sprawie i wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy Sosnowiecki Szpital Miejski. Jego przedstawiciel przekazał nam, kto zgodnie z prawem może ubiegać się o dodatkowe świadczenie pieniężne w tej sytuacji.

- W przypadku personelu udzielającego świadczeń na oddziale szpitalnym dodatkowe świadczenie pieniężne przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób skierowanych do pracy w uprawnionym podmiocie na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). W przypadku personelu udzielającego świadczeń w izbie przyjęć dodatkowe świadczenie pieniężne przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, udzielających świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub izbie przyjęć, z wyłączeniem osób skierowanych do pracy w uprawnionym podmiocie na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) – wyjaśnia Krystian Dudek, reprezentujący Sosnowiecki Szpital Miejski.