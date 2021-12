Tłumy w Silesii City Center. Ostatni śmiałkowie ruszyli po prezenty. Zobaczcie zdjęcia

Silesia City Center świątecznie

W piątek, 24 grudnia w ostatni możliwy dzień ‘zakupowego szaleństwa’ śmiałkowie postanowili skorzystać z okazji na zakup świątecznych podarków i licznie udali się do Silesii. W związku z czym, nie brakowało długich kolejek do kas, pełnych parkingów, a do wyjazdu z galerii tworzyły się korki. Mimo wszystko liczba odwiedzających SCC zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego.