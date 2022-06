To był niezwykle intensywny sezon w Teatrze Zagłębia. Premiery, warsztaty, inicjatywy edukacyjne. Co czeka widzów w tym roku?

Mijający sezon obfitował w premiery w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Na deskach sceny zobaczyć można było aż siedem premier. Bogaty, zróżnicowany repertuar, kierowany był do jak najszerszego grona odbiorców.

- Podsumowanie zacznę od końca. Sezon zamknęliśmy premierą “Baśni Andersena” w reżyserii Macieja Podstawnego. To niezwykle mądre, wierne przedstawienie znanych z kart książek historii, które jak mamy nadzieję stanie się pomocą dydaktyczną dla nauczycieli, omawiających ten tekst jako lekturę w szkole podstawowej. Wcześniej mieliśmy przyjemność wystawiać “Króla Edypa” w reżyserii Radosława Rychcika. Przedstawienie skierowane było głównie do młodzieży, poruszając tematykę katastrofy klimatycznej i roli władzy. Radek Rychcik to niezwykle utalentowany reżyser, bawiący się klasyką i adaptujący ją w nowy, oryginalny sposób - mówi Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektora do spraw artystycznych.