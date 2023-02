To najlepsze porodówki w województwie śląskim 2023. TOP15. Gdzie można liczyć na komfort i dobrą opiekę podczas porodu? Sprawdź!

Poród jest stresującym momentem dla każdej przyszłej mamy. Wybór porodówki, na której będziemy traktowane z należytym szacunkiem oraz zostaniemy objęte profesjonalną opieką są dla nas jedną z najważniejszych decyzji w okresie całej ciąży.

18% kobiet uważa, że poród to traumatyczne lub negatywne doświadczenie - dlatego nad wyborem miejsca zastanawiamy się nawet kilkukrotnie. Fundacja Rodzić po Ludzku, która wzmacnia i wspiera kobiety w mówieniu głośno o swoich potrzebach i domaganiu się respektowania swoich praw. Słucha ich głosu i wnosi go do przestrzeni publicznej - stworzyła ranking szpitali , na terenie całego kraju, które oceniane są przez osoby, które miały do czynienia z danymi placówkami. Jak wypadają szpitale w województwie śląskim? Który z nich najlepiej wybrać do porodu? Sprawdź!