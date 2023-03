Tom Sizemore nie żyje. Słynny aktor miał 61 lat. Znany jest m.in. z ról w „Szeregowcu Ryanie" i „Gorączce"

Tom Sizemore nie żyje. W chwili śmierci aktor miał 61 lat

Wiadomość o ciężkim stanie Toma Sizemore'a obiegła Internet 18 lutego, kiedy to aktor trafił do szpitala - owodem był tętniak mózgu. Leżał w stanie krytycznym, w śpiączce. Sytuacja była na tyle poważna, że lekarze nie dawali Sizemore'owi szans na wyzdrowienie. Radzili rodzinie, aby odłączyć go od aparatury.