Tomasz Chwazik zagrał razem z Jurajskimi Rycerzami. Zapłacił za tę możliwość ponad 25 tysięcy dla WOŚP

Tomasz Chwazik został Jurajskim Rycerzem

"To spełnienie marzeń, które zostanie ze mną do końca" - mówił po pierwszym treningu jako zawodnik Aluronu CMC Warty Zawiercie. Tomasz Chwazik to przedsiębiorca i fan siatkówki, a od niedawna także Jurajski Rycerz. W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował za dokładnie 25 tysięcy 300 złotych możliwość występu w PlusLidze w barwach Warty. 6 lutego, w domowym meczu z drużyną z Radomia, pojawił się w wyjściowym składzie na boisku. To on zagrał pierwszą piłkę tego spotkania.