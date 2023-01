Tomasz Gębala po meczu MŚ ze Słowenią: Byliśmy gorsi w każdym elemencie gry ZDJĘCIA

Tomasz Gębala po meczu MŚ ze Słowenią: Byliśmy gorsi w każdym elemencie gry

- Zawiedliśmy dziś we wszystkim i tak naprawdę w każdym elemencie gry byliśmy gorsi od Słoweńców. Nie tylko w przewagach, ale także w kontrataku, ataku pozycyjnym oraz w obronie. Na wszystkie fazy gry mieliśmy swój plan na ten mecz, ale w żadnej z nich nie zrealizowaliśmy go nawet w 50 procentach - powiedział Tomasz Gebala po wysokiej porażce ze Słowenią 23:32.

Rozgrywający reprezentacji Polski i Industrii Kielce nie bardzo potrafił wytłumaczyć przyczyny tak słabej postawy Biało-Czerwonych.

- Słoweńcy niczym nas nie zaskoczyli. Wiedzieliśmy co będą grali. Może przystąpiliśmy do tego meczu trochę przemotywowani, ale nie chcę się tłumaczyć. Trudno zresztą wyjaśnić to co stało się nas boisku w Spodku. Przegraliśmy i ta porażka prawdopodobnie przekreśla nasze szanse na awans do ćwierćfinału - stwierdził najwyższy polski zawodnik mierzący 212 cm wzrostu.