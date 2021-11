TOP-10 frekwencji PKO Ekstraklasy. Które miejsce zajmują kibice Górnika?

Gdyby stadion Górnika Zabrze miał czwartą trybunę w niedzielę mógłby paść rekord sezonu całej PKO Ekstraklasy.

- Tłum kibiców, świetny doping i ta pieśń, żeby Górnik zagrał jak za dawnych lat. Czułem się jak wtedy, gdy sam grałem tu w piłkę - mówił po meczu zabrzan z Legią Warszawa trener gospodarzy Jan Urban.

Trybuny Areny Zabrze wypełniły się do ostatniego miejsca, a kibice ustanowili nowy rekord sezonu na Roosevelta. W skali całej PKO Ekstraklasy 23.103 widzów to 7. wynik obecnych rozgrywek. Zabrzańscy fani dzięki temu zajmuąją dwa miejsca w frekwencyjnym zestawieniu TOP 10. Podobne osiągnięcie należy też do sympatyków Wisły Kraków, natomiast Lech Poznań wpisał się do zestawienia trzykrotnie, z czego dwa wyniki są najlepszymi w całej stawce.

Zabrzanie na znalezienie się w ścisłej czołówce nie mają szans ze względu na ograniczenia infrastrykturalne. Stadion ma tylko trzy trybuny i wciąż nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić, chociaż władze miasta co jakiś czas składają obietnice rozbudowy Areny. Aby w ogóle było to możliwe konieczne jest utrzymanie ważności pozwoleń budowlanych. Dlatego właśnie wciąż prowadzone są drobne prace pozwalającę tę „datę ważności” przesuwać w czasie.