Tour de Pologne 2021: trasa etapów. Bielsko-Biała, Katowice i Zabrze miastami etapowymi ZDJĘCIA

Tour de Pologne 2021: trasa etapów. Kolarze będą finiszować w Bielsku-Białej i Katowicach

Trasa Tour de Pologne 2021 będzie zupełnie inna niż w poprzednich latach. Nasz narodowy wyścig tym razem będzie wiódł w większości drogami południowo wschodniej Polski, choć oczywiście kolarze zawitają także do województwa śląskiego. W naszym regionie rozegrane zostaną dwa etapy: do Bielska-Białej i jazda indywidualna na czas w Katowicach, a z Zabrza barwny zawodowy peleton wyruszy do ostatniego etapu do Krakowa. Prezentacja trasy wyścigu odbyła się w studio TVP Sport.

ZOBACZCIE MAPY ETAPÓW 78 TOUR DE POLOGNE