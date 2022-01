Tragedia 2003 w Tatrach. Lawina porwała licealistów z LO im. Kruczkowskiego w Tychach. WSPOMINAMY

19. rocznica tragedii w Tatrach

To była największa tragedia lawinowa, jaka do tej pory wydarzyła się w polskich Tatrach. Dziewiętnaście lat temu, 28 stycznia 2003 r. wypadł we wtorek. To był drugi dzień ferii zimowych i drugi dzień pobytu w Tatrach młodzieży z „Kruczka”. Pierwszego dnia Rysy zdobyła jedna część grupy, drugiego miała na szczyt pójść druga. W tej pierwszej był Michał Kasperczyk, dziś radny miejski.

- Przed snem mieliśmy odprawę, w czasie której uczyliśmy się, jak korzystać ze sprzętu, jak się zachować podczas lawiny, itp. Wiedzieliśmy wszystko. Byliśmy dobrze przygotowani - zapewnia.

Rano - wyjście. - Pogoda była piękna. Na szczycie posadziliśmy naszego klasowego misia z czekanem, porobiliśmy zdjęcia i w dół. Po powrocie opowiadaliśmy reszcie grupy, jak było pięknie, niejako zaostrzając im apetyt - opowiada.