Tragedia w powiecie kłobuckim. Mężczyzna w Kamińsku wpadł do studni. 74-letni bytomianin nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie kłobuckim w Kamińsku. 74-letni mieszkaniec Bytomia przyjechał na swoją działkę rekreacyjną. Mężczyzna po przyjeździe na działkę miał w zwyczaju odkręcać zawór wody ulokowany w studni. Tym razem, gdy 74-latek wchodził do studni upadł. Mężczyzna zmarł w studni. Jego ciało znalazł sąsiad, który zawiadomił służby o incydencie. Przyczyny jego śmierci są ustalane.

Mężczyzna w miejscu, w którym został odnaleziony, miał zawór wody, do którego schodził po przyjeździe. 74-latek odkręcał ten zawór, by doprowadzić wodę do swojej działki – tłumaczy asp. Kamil Raczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.