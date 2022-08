Tragiczny początek wakacji na śląskich drogach. W wypadkach zginęło więcej osób, niż w ubiegłym roku Marcin Śliwa

Lato i okres urlopowy to czas wzmożonego ruchu na drogach, w którym częściej niż zwykle dochodzi do wypadków. W pierwszej połowie tegorocznych wakacji na drogach naszego województwa doszło do 239 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 270 zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego to o 32 wypadki i 46 osób rannych mniej. Niestety, w tym czasie życie na drogach straciło aż o 10 osób więcej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Mimo licznych apeli, wzrosła też liczba osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu.