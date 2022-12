Tragiczny wypadek w Hucie Szklanej. Autem podróżowała rodzina. 31-letnia matka nie żyje, zmarł też jej mąż. Dziecko ciężko ranne

Aktualizacja

Niestety nie udało się uratować 36-letniego pasażera renault, który zmarł dziś w nocy. Mężczyzna to mąż zmarłej wczoraj w tragicznym wypadku samochodowym kobiety. Do wypadku doszło wczoraj w miejscowości Huta Szklana w gminie Kroczyce. W szpitalu nadal przebywa sześcioletni chłopczyk, który walczy o życie.

Szczegóły akcji

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli działania, których celem było dostanie się do uwięzionych osób. Użyto narzędzi hydraulicznych. Trzeba było również wyciąć jedno z drzew, ponieważ uniemożliwiało dotarcie do poszkodowanych.

Jak wiadomo, 31-letniej kobiety nie udało się uratować. Zespół Ratownictwa Medycznego przewiózł dziecko oraz mężczyznę do szpitala.

— W pierwszej kolejności ewakuowano dziecko oraz kierującą. Następnie ewakuowano pasażera. Poszkodowani zostali przekazani ZRM. Niestety u kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) - dodaje OSP Kroczyce.

Tragiczny wypadek w Hucie Szklanej

Czynności, których celem jest wyjaśnienie przyczyn wypadku trwają. Wstępne ustalenia mówią, że prawdopodobnie błędem było niedostosowanie prędkości do panujących warunków przez kierującą renault. Pasażerom i kierowcy toyoty nic się nie stało. Ponieważ był to śmiertelny wypadek, czynności wykonywane na miejscu są prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na miejscu wypadku oprócz m.in. straży pojawił się pojazd GOPR. Dwie osoby przetransportowano do szpitala.