Trasy na Kubalonkę będą naśnieżane! Umowa na budowę specjalnego systemu została podpisana

– To jedna z wielu inwestycji realizowanych przy dobrej współpracy z ministerstwem. Jest ich sporo i każda jest ważna, ale tą na Kubalonce uznać trzeba za szczególną, bo przez lata rodziła się w bólach. To ciąg dalszy systematycznego rządowego wspomagania sportowców w tym, aby mieli odpowiednie warunki do trenowania i osiągania jak najlepszych wyników – stwierdził dyrektor Kalinowski.

Inwestycja na Kubalonce potrwa osiem miesięcy, co oznacza gotowość już z systemem naśnieżania na sam początek 2022 roku. W ramach zadania wykonane zostanie m.in. ponad 5 km rurociągów. Będzie to kontynuacja prac prowadzonych już w ubiegłym roku, gdy przebudowano zasilanie sieci energetycznej, a dzięki temu zabezpieczono potrzeby dla funkcjonowania tras. Jak zapowiada dyrektor COS-OPO w Szczyrku, to nie koniec zabiegów, by trasy w kolejnych latach w pełni zmodernizować.