Trener Bartosz Jurecki przed meczem MŚ ze Słowenią: W Polsce zawsze gra się nam bardzo dobrze

- Po inauguracyjnym meczu z Francuzami są w naszym zespole jakieś drobne urazy, jak to w piłce ręcznej. Nie jest to jednak nic groźnego i myślę, że w sobotę będziemy w pełnym składzie. Najbardziej narzekał Michał Olejniczak, który odczuwał silny ból ręki, ale badanie nic nie wykazało, więc myślę, że też będzie gotowy do gry - powiedział Bartosz Jurecki, drugi trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych.

Słowenia to drużyna nieco słabsza od Francji, która jest aktualnym mistrzem olimpijskim, ale jeśli ktoś spodziewa się w sobotę łatwej przeprawy Biało-Czerwonych to na pewno jest w błędzie. Słowenia, podobnie jak reprezentacja Polski, chce nawiązać do wcześniejszych sukcesów, więc pojedynek w Spodku na pewno będzie bardzo zacięty.