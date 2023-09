Trener Rakowa Dawid Szwarga po meczu w Bergamo: Atalanta wygrała zasłużenie

- Atalanta była od nas wyraźnie lepsza. Wygrała zasłużenie. Graliśmy dzisiaj z bardzo dobrą drużyną. To spotkania pokazało mam jak mocną. Atalanta zdominowała nas w każdej fazie gry, Próbowaliśmy się jej przeciwstawić tak jak potrafiliśmy. To dla nas cenna lekcja. Musimy wyciągnąć wnioski zarówno indywidualnie poszczególni zawodnicy jak i cała drużyna, że by zaprezentować się lepiej w kolejnych meczach - powiedział Dawid Szwarga, trener Rakowa.

Mistrz Polski zagrał w Bergami poważnie osłabiony.

- Jeżeli wypada czterech zawodników z bloku defensywnego, którzy grali w poprzednich meczach kwalifikacyjnych europejskich pucharów, to jest to osłabienie dla każdego zespołu, Ci, którzy grali dali z siebie maksa, Gdyby wszyscy byli do mojej dyspozycji to możliwe, że pod względem organizacji gry wyglądalibyśmy lepiej, ale nie możemy być tego pewni - stwierdził szkoleniowiec częstochowian.