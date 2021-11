Trudne warunki turystyczne w Beskidach. Szlaki są oblodzone. Z kolei w ośrodkach trwa naśnieżanie

Zima nawiedziła Beskidy

Od kilku dni w górach jest biało, codziennie prószy śniegiem. Najwięcej jest go powyżej tysiąca metrów nad poziomem morza, gdzie utrzymują się temperatury nieco poniżej zera stopni Celsjusza.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Katowicach trwa. Co możemy kupić i w jakiej cenie?

Podkreślił, że śniegu w Beskidach jest jak na lekarstwo (tylko gdzieniegdzie jego warstwa wynosi od 10 do 20 cm), bo grunt jest jeszcze stosunkowo ciepły, więc szybko topnieje, co przyczynia się do powstawania oblodzeń na szlakach. W efekcie warunki są trudne.