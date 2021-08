Trwa piesza wędrówka Mańka z Sosnowca do Lizbony. Po drodze spotkał się z Robertem Lewandowskim

Dynamic Technology z Chrzanowa to producent i właściciel marki nanomax. Ich produkty znajdziemy w wielu sklepach w całej Polsce. To m. in. Kaufland czy Tesco. Wciąż nie kupimy ich jednak w znanych i lubianych Biedronkach. Może się to zmienić, ponieważ pracownik firmy Mariusz Maniek Musialski z Sosnowca, wybiera się pieszo do siedziby właściciela - Jeronimo Martinsa.

Centrala Biedronki oddalona jest o ponad trzy tysiące kilometrów od Sosnowca i znajduje się w Lizbonie. Maniek od początku zapowiadał, że po drodze ma zamiar pomagać ludziom w ich walce z nałogami oraz odwiedzać gwiazdy futbolu. Mimo że przed nim wciąż długa droga, już teraz można powiedzieć, że ten drugi cel zostanie osiągnięty.

Pierwszy etap misji został bowiem zakończony spotkaniem z Łukaszem Piszczkiem, a drugi - z Robertem Lewandowskim. Swoje wielkie marzenie Maniek spełnił 19 sierpnia. Właśnie wtedy spotkał się sam na sam z "Lewym" przy bocznym wyjeździe ze stadionu Allianz Arena.