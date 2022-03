Trwa remont gloriety w Parku Dietla w Sosnowcu. Przed wakacjami ma być gotowa. Zobacz zdjęcia

"Świątynia" dumania w Parku Dietla

Glorieta stoi w Parku Dietla. Ma ponad 100 lat. Kiedyś wyglądała nieco inaczej. Na dachu miała taras, na który wchodziło się specjalnymi schodkami. Dziś to kompletna ruina. Nie ma tarasu, a z kolumn i stropu niebezpiecznie sypał się gruz. Już dawno wyłączono to miejsce z użytku. Tak było jeszcze niedawno, bo w 2021 roku mieszkańcy Sosnowca zgłosili parkową glorietę do remontu, w ramach budżetu obywatelskiego. Odzew był spory, udało się. Glorieta będzie taka, jak przed 100-laty...