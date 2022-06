Trwa Śląsko-Ukraińskie forum pracy na Stadionie Śląskim. Jak wykorzystać potencjał nowych osób na rynku pracy?

W Chorzowie analizowane są doświadczenia i obserwacje różnych instytucji z ostatnich miesięcy. Rozmowa ma pomóc wypracować nowe rozwiązania, które zaktywizują potencjał zawodowy przybyłych do Polski osób.

- Głównym celem tego spotkania jest aktywizacja i asymilacja w Polsce osób z Ukrainy, aby mogły się tu usamodzielnić. Nie wiemy ile będzie trwała wojna. Z tej perspektywy musimy przygotować się na wszelkie scenariusze, a co najważniejsze pomóc tym, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują, czyli kobietom i dzieciom przebywającym w polskich rodzinach lub w ośrodkach instytucjonalnych – wyjaśniał Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.

Na początku spotkania przedstawiono statystyki i dane liczbowe ukazujące skalę tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w naszym regionie. Do tej pory osobom z Ukrainy w województwie śląskim nadano 116 tysięcy numerów PESEL. Najwięcej z nich osiedliło się w Katowicach oraz w powiatach cieszyńskim i żywieckim. Obecnie 14 tysięcy osób przebywa w instytucjonalnych zakwaterowaniach. Wciąż jednak więcej osób z Ukrainy znajduje schronienie w prywatnych lokalach. Świadczy o tym 26 tysięcy złożonych wniosków na wypłatę 40 złotych dla 90 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Do szkół i przedszkoli w naszym regionie chodzi 22 tysiące ukraińskich uczniów. Najwięcej z nich uczy się w Katowicach, Gliwicach i Bielsku-Białej. W tym czasie, na terenie województwa, urodziło się też 130 ukraińskich dzieci.