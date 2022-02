Trwają prace nad ustawą o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa! Do śląskich szpitali mogą wkroczyć komisarze

Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, nad którą trwają prace przewiduje przeprowadzenie co trzy lata obowiązkowej oceny wszystkich szpitali, którym będzie przyznawana odpowiednia kategoria od A do D. Zaklasyfikowanie do kategorii D oznacza, że wszczęcie postępowania naprawczo-rozwojowego mając prawo do powoływania i odwoływania kierownika szpitala, jednak szpitale są temu przeciwne. Natomiast do kategorii A mają zostać zaliczone szpitale w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.