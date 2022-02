Trzech mężczyzn zaatakowało i pobiło policjanta, bo zwrócił uwagę, że jeden z nich zablokował przejazd

Jak poinformował dzisiaj, 15 lutego, asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej Komendy Miejskiej Policji, do zdarzenia doszło w sobotę po południu na bielskiej ul, Królewskiej.

Policjant wracał po służbie do domu, kiedy zauważył mężczyznę, który wyszedł na drogę, blokując przejazd. Mundurowy pokazał swoją legitymację i zwrócił mu uwagę, by zszedł z drogi. Mężczyzna stał się agresywny i rzucił się z pięściami na policjanta. Gdy stróż prawa obezwładniał agresora, dwaj koledzy napastnika zaatakowali go. Po pobiciu funkcjonariusza sprawcy uciekli.