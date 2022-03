Tu rodzą się największe astronomiczne talenty. W Chorzowie rozpoczął się finał 65. Olimpiady Astronomicznej

Tradycyjnie już, pierwszy etap Olimpiady odbył się drogą korespondencyjną. W półfinałach organizowanych w Szczecinie, Toruniu, Warszawie i w Krakowie wzięło udział 60 uczniów. Do wielkiego finału, który rozpoczął się dziś w Chorzowie, zakwalifikowało się 21 osób.

- To jest najbardziej prestiżowy konkurs - laureaci tych olimpiad to teraz śmietanka polskich astronomów. Warto również zaznaczyć, że jest to jedyna rywalizacja tego typu odbywająca się poza Warszawą. Te coroczne zmagania bardzo integrują całe środowisko. Dzięki temu Polska była gospodarzem Międzynarodowej Olimpiady Astronomii i Astrofizyki w 2011 rok. To był spory wysiłek władz samorządowych, ale wyszło to wtedy bardzo dobrze - opowiada Jarosław Juszkiewicz, pracownik Planetarium Śląskiego.