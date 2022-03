Tychy: Autobusy pełne darów wyruszyły do Lwowa. PKM w Tychach przekazało siedem pojazdów, konwój wyruszył o świcie. ZDJĘCIA. WIDEO

Podczas wizyty prezydenta Katowic Marcina Krupy na Ukrainie na początku marca, Andrij Sadowy, mer Lwowa, zaapelował o autobusy. Tychy postanowiły dołączyć się do spełnienia prośby. W czwartek, 24 marca około godziny 5:30 wyruszył konwój pełen potrzebnych na Ukrainie środków.

Pomagamy, wysyłając dary, a dzisiaj to będzie nie tylko transport darów, ale też autobusów, które posłużą mieszkańcom Lwowa. Wierzymy w to, że są potrzebne we Lwowie, że pomogą mieszkańcom miasta i Ukrainy w przetrwaniu tego trudnego czasu – mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów.