Tychy. Konferencja "Bezpieczeństwo i transformacja energetyczna Polski i Unii Europejskiej - Kierunki, wyzwania, ryzyka, niezbędne działania

W środę, 20 kwietnia, w tyskiej Mediatece odbyła się konferencja, organizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową. Wśród panelistów przedsiębiorcy i politycy władz samorządowych, i centralnych. Tegoroczna konferencja zgromadziła także wielu gości, zainteresowanych strategią energetyczną, szczególnie w perspektywie trwającej za naszą granicą wojny.

Wojna a bezpieczeństwo energetyczne

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa, od 2008 roku organizuje cyklicznie konferencje poświęcone realizacji celów klimatycznych w Polsce i Unii Europejskiej. Budowie gospodarki niskoenergetycznej. W tym roku temat jest szczególny. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała konieczność rewizji całej polityki, zarówno Unii Europejskiej jak i Polski, w zakresie zaopatrzenia i bezpieczeństwa energetycznego. Paneliści dyskutowali jak zmienić paliwa kopalne, czym zastąpić gaz z Rosji, który Polska do tej pory kupowała. Zastanawiano się, czy odnawialne źródła energii są wstanie to zrealizować. Co trzeba zrobić by wzmocnić te wszystkie działania. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwracał uwagę na konieczność budowy klastrów energetycznych. Jest ich już w Polsce blisko 70, w planach rządu pozostaje kolejnych 230 do końca obecnej dekady.

Rządy do 2015 a bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Podczas wystąpień bardzo mocno wybrzmiały głosy przypominające strategię rządów sprzed 2015 roku. Przypomniano blokadę budowy gazociągu Baltic Pipe, którego budowa zakończy się dopiero jesienią tego roku. Decyzje, które doprowadziły do ogromnych cen gazu płynącego do Polski gazociągiem Jamalskim, za który musieliśmy płacić jako kraj przesyłowy więcej niż nasi zachodni sąsiedzi. Przypominano również kwestię umorzenia przez poprzedni rząd Gazpromowi miliardowych długów. Te decyzje pokutują do dzisiaj. Co prawda rozwijają się kolejne inwestycje. Rozbudowuje się gazoport w Świnoujściu, w planach jest kolejny w Zatoce Gdańskiej, planuje się tam również duże farmy wiatrowe. To bardzo ważne inwestycje, bez których nie da się zbudować bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednak równie ważnymi wydają się być kwestie związane z codziennym odzyskiem i produkcją energii nawet w niewielkich miejscowościach, które powinny prowadzić zbilansowaną gospodarkę energetyczną. Jak zauważyli paneliści, to właśnie jest postęp technologiczny do którego w szybkim tempie zmierzamy.

Jaka czeka nas przyszłość

Postęp rośnie wykładniczo. Zaprezentowano to na przykładzie slajdów przedstawiających widok Nowego Jorku z roku 1900 - w tłoku dorożek na nowojorskiej Piątej Alei, przemieszczał się jeden automobil. Zdjęcie wykonane zaledwie 13 lat później w tym samym miejscu, prezentowało jeden zaprzęg konny w tłoku przejeżdżających automobili. Technologia się rozwija, stoimy u progu kolejnej rewolucji. Już za kilka lat, będziemy znali wydajność energetyczną naszych gospodarstw domowych w przeliczeniu na metr kwadratowy, tak jak znamy poziom spalania naszych samochodów. Aplikacje w smartfonach będą sterowały inteligentnymi systemami, ograniczającymi zużycie energii. Nadwyżki z odnawialnych źródeł które będziemy produkowali, będą kierowane do sieci energetycznych. Choć teraz wydaje się nam, że to zagadnienia ze sfery science fiction, to paneliści konferencji przekonują, że rewolucja puka już do naszych drzwi. To jest szansa, której nie można zaprzepaścić.

Śląsk 6 regionem w Europie

Marszałek Śląski Jakub Chełstowski, w odniesieniu do informacji o czekającej nas rewolucji, poinformował, że Śląsk jest bardzo dobrze przygotowany na to co nas czeka w najbliższych latach. Ostatnio przyszły dane, które wskazują, że nasze województwo znalazło się w pierwszej szóstce najlepiej rozwiniętych regionów w Unii Europejskiej. To ogromna szansa na dalszy rozwój, której nie można zaprzepaścić. Stąd tak duże zaangażowanie Śląska w rozwój nowych technologii i wszelkich kwestii związanych z nowoczesnym podejściem do energetyki.

Zbigniew Gieleciak, prezes tyskiej izby handlowej zwraca uwagę że: