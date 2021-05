Tychy. Odsłona Europejskiej Nocy Muzeów: hołd Ślązaczkom oraz historia GKS Tychy ukazana na fotografiach

"Księżniczki i dziewczyny" to wystawa przygotowana przez 12 współczesnych artystek, pracujących na różnych płaszczyznach, m. in. malarstwo, grafika, projektowanie ubioru, projektowanie graficzne, film dokumentalny. Są to Anita Baenisch–Juda, Judyta Bernaś, Agnieszka Cieślińska–Kawecka, Dorota Hadrian, Ewa de Iulis Błaszak, Ilona Kanclerz, Weronika Siupka, Sybilla Skałuba, Monika Starowicz, Agata Szymanek, Ewa Zawadzka i Joanna Zdzienicka–Obałek. Jest to hołd oddany kobietom związanym z regionem Górnego Śląska w XIX oraz XX wieku. Były nimi przedstawicielki arystokracji i śląskich rodów przemysłowców, architektki, naukowczynie i artystki.