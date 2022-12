Tyski Świąteczny Pociąg ruszy w trasę po raz drugi. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego odjazdu

- Tyski Pociąg Świąteczny to jedyna w swoim rodzaju przestrzeń do przechodzenia na Ty. Zgodnie z platformą marki, celem wspólnej podróży jest doświadczanie bliskości, mimo różnic. Szerzymy ten przekaz w dosłownym i symbolicznym wymiarze - łącząc trasą pociągu południe z północą kraju - mów Łukasz Kling, brand manager Tyskie.

Tyski Pociąg Świąteczny ma w planie cztery kursy: dwa na południu, dwa na północy.

Na południu pokonuje trasę Tychy-Sosnowiec i z powrotem, na północy - Gdynia - Tczew i powrót. Na południu jeździ 16 grudniu, na północy - 18 grudnia.

Pierwszy kurs miał się zacząć o 15.51, ale z powodu długiej kolejki chętnych do przejechania trasy Tychy-Sosnowiec-Tychy ruszył nieco później, ok. 16. Do Sosnowca miał dotrzeć ok. 17, a do Tychów wrócić o 17.25.

Drugi kurs ma się zacząć o 19.08. Przyjazd do Sosnowca planowany jest na 19.48. W drogę powrotną do Tychów ruszy o 20.20, na miejscu ma być o 20.44.