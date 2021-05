Tyskie Sokoły kontra katowiccy Rebelianci - jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów tegorocznego sezonu Polskiej Futbol Ligi.

Już w najbliższą niedzielę, 16 maja - Śląskie derby. Tychy Falcons staną naprzeciw Silesia Rebels Katowice. To jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów tego sezonu odbędzie się w Tychach. Kibice zasiądą na trybunach!

Śląskie derby najbardziej wyczekiwanym spotkaniem tego sezonu - Tyskie Sokoły kontra katowiccy Rebelianci. Mecz określany mianem walki o śląską dominację odbędzie się w niedzielę, 16 maja. Do spotkania dojdzie o godzinie 14, na stadionie przy placu Zbawiciela 2 w Tychach. W najbliższą niedzielę zmierzą się Tychy Falcons wraz z Silesia Rebels Katowice. Jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów tego sezonu. To wyjątkowe spotkanie odbędzie się w obecności kibiców. Niedzielny mecz budzi wiele emocji wśród fanów futbolu, ale zarówno zawodników. Dla śląskich drużyn to bardzo ważny mecz, czego nie ukrywają zawodnicy katowickiej drużyny. - Jeśli chodzi o nastroje przed meczem, to myślę, że w obu drużynach jest podobnie. Jest to dla drużyn na Śląsku, nie licząc finału, najważniejszy mecz sezonu - mówi Konrad Paruszewski, zawodnik Silesia Rebels. - Widać zaangażowanie oraz motywację, żeby pokazać, kto w tym roku będzie Śląskim numerem jeden - dodaje Konrad Paruszewski.

Nie tylko katowiczanie zdają sobie sprawę z powagi tego spotkania, emocji dodaje sąsiednie położenie miast, które reprezentują obie drużyny.

- Spodziewam się, że niedzielny mecz będzie równy i zacięty - mówi Mateusz Kamiński, gracz drużyny Tychy Falcons. - Nie stawiam na nic innego jak na zwycięstwo, podchodzę tak do każdego spotkania - dodaje Mateusz Kamiński. Od 2015 roku Silesia Rebels Katowice nie wygrali żadnego spotkania z Sokołami, katowiczanie dołożyli wszelkich starań by tym razem było inaczej. W aktualnym sezonie w szeregi katowickiej drużyny wstąpili byli zawodnicy Tychy Falcons - to Paweł Wojciechowski oraz Piotr Szczerba. To nie jedyne przygotowania jakie poczynili Rebelianci.

- Całe trzy tygodnie ciężko pracowaliśmy zarówno na treningach, dopinając playbook i zagrywki na ostatni guzik, u fizjoterapeutów lecząc kontuzje, jak i przed monitorami analizując naszego przeciwnika. Chcemy być przygotowani na 100%. Będzie to na pewno mocny i wyrównany mecz do ostatniej kwarty. Do Katowic zamierzamy wracać z tarczą - zdradza Konrad Paruszewski.

