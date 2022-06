Uczniowie tarnogórskiej szkoły gastronomicznej uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Była fotografia i tajniki pracowni sensorycznej

Wizyta to efekt współpracy między SUM a powiatem tarnogórskim, który konsekwentnie promuje swoich najlepszych uczniów. – Bardzo się cieszymy ze współpracy z SUM. Zachęcamy młodych ludzi z naszego powiatu, by kontynuowali naukę w naszym regionie, przekonując do wybierania kierunków w Śląskim Uniwersytecie Medycznym – powiedział Stanisław Torbus, wicestarosta tarnogórski. – W świetle ostatniego raportu WHO i polskich danych, że nasze dzieci tyją najszybciej w Europie, a nadwaga i otyłość są związane z rozwojem aż 13 nowotworów szerzenie wiedzy o zdrowym żywieniu jest jednym z najważniejszych zadań także samorządu. W tym kontekście wizyta w Katedrze Dietetyki to możliwość przemyślenia kontynuacji nauki właśnie w SUM i poszerzenia wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, a także polityki żywieniowej.

Uczniowie tarnogórskiego Technikum dobrze wiedzą jak ważny jest zdrowy styl życia. Dawid Pikos, choć świetnie gotuje (jego specjalność to kurczak w sosie słodko-kwaśnym) niemal codziennie z siostrą biega. A pokus wokół jest wiele, bo jego tata jest właścicielem restauracji. – Uwielbiam śląska kuchnię, która do lekkich nie należy, ale znajduję balans między dietą i ćwiczeniami – mówi.