Uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach z nagrodą. Młodzież zaprojektowała literacką grę karcianą, która zdobyła Złotego Granta

“Rajer” to gra karciana inspirowana polską literaturą. Na kartach gry pojawiają się m.in. tacy twórcy, jak Kochanowski, Orzeszkowa, Wyspiański, Brzechwa, Tuwim, Szymborska, Herbert, Miłosz. To właśnie ta - zaprojektowana przez uczniów "Plastyka" - literacka gra karciana zdobyła Złoty Grant w prestiżowym konkursie “Projektanci edukacji”.

- Skąd pomysł na grę? Jakiś rok temu wpadła mi w ręce brytyjska karcianka The Writer's Game, w ramach której można się zapoznać z podobiznami największych pisarzy XX wieku. Ilustracje wykonane są z wielkim pietyzmem, a każda z kart z powodu swojej niezwykłej urody może być wspaniałą zachętą do zapoznania się z twórczością przedstawionego na niej artysty - mówi Michał Łukowicz, opiekun grupy.

- Pomyślałem sobie: „szkoda, że nie ma polskiej edycji tej gry”. W ogóle próżno szukać jakiejkolwiek gry karcianej mocno związanej z polską literaturą. Wtedy urodził się pomysł na karty z polskimi pisarzami. Szybko podzieliłem się tą ideą z moimi uczniami, podchwycili, postanowili stworzyć oryginalną mechanikę, do pisarzy i poetów postaci dołożyli postacie, motywy literackie, cytaty... Doszliśmy do wniosku, że oprócz zabawy, karty mogą mieć także walor edukacyjny. Rozpoczęło się wielkie projektowanie! dodaje Michał Łukowicz.

Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów inspiracji — punkty zdobywamy za pomocą kart (za ich pomocą zdobywasz punkty lub ograniczasz zdolność otrzymywania punktów przez przeciwnika) — każda karta ma własną, indywidualną specyfikę).

- Docelowym odbiorcą naszej gry jest kształcąca się młodzież. Główną myślą która nam przyświecała w trakcie projektowania, było stworzenie czegoś, co nie byłoby tylko "denną wymówką" do wykucia paru tematów, ale czegoś w co faktycznie też my sami jako, młodzi ludzie chcielibyśmy grać. Nie zmienia to faktu, że w gruncie rzeczy, sama polska literatura jest dobra dla wszystkich, dlatego też gra mogłaby się okazać atrakcyjna dla szerszego grona. W samym naszym zespole oczywiście znajdują się gracze, szczególną sympatią darzymy Gwinta, grę karcianą autorstwa studia CD Projekt Red, z której między innymi czerpaliśmy inspirację - mówi Wiktor Selega, jeden z twórców gry, uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.