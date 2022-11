Ultimate Spider-Man. Tom 12. Superbohaterowie w szkolnych ławach. Efekt jest lepszy niż można się było spodziewać RECENZJA Bartłomiej Romanek

"Ultimate. Spider-Man. Tom 12" ze scenariuszem Briana Michaela Bendisa i rysunkami Davida Lafuentego oraz Takeshiego Miyazawy to kontynuacja przygód Pajączka w świecie spustoszonym w wyniku niecnych planów zrealizowanych przez Magneto. Głównym bohaterem tego komiksu jest młodzież, bo superbohaterowie wracają do szkolnych ław. Jak wypadł ten zabieg? Całkiem zgrabnie, chociaż to nie jest komiks, który wszystkim przypadnie do gustu.