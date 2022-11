Śląskie: Tu buduje się dziś najwięcej mieszkań. Katowice, Bielsko-Biała, a może w Tychy? Sprawdźcie ranking!

W 2021 roku w Żorach oddano do użytku 372 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żorach to 21 693 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. źródło: GUS, polskawliczbach.plZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

UM Żory