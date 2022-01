"Uncanny X-Men. Upadek X-Men" [RECENZJA] Na drodze mutantów staje potężny X-Man

"Uncanny X-Men. Upadek X-Men" to pierwszy albym Uncanny X-Men wydany w Polsce w ramach serii Marvel Fresh. Opowieść zaczyna się od tajemniczego i dramatycznego zaginięcia. Śledztwo prowadzi X-Men w jeszcze większe tarapaty! Na ich drodze stają nieznani Czterej Jeźdźcy Ocalenia i potężny X-Man, który zagraża istnieniu mutantów.

Scenariusz do tego komiksu napisali Ed Brisson („Dead Man Logan”, „Ghost Rider”) oraz Matthew Rosenberg („Punisher”) i Kelly Thompson („Mr. and Mrs. X”), a rysunki stworzyli Yildiray Cinar („Weapon X”), Pere Pérez („Spider-Woman”) i R.B. Silva („Superboy”).

"Uncanny X-Men. Upadek X-Men" to komiks, który powinien zadowolić wszystkich fanów mutantów. Ciekawy scenariusz, dobre rysunki i ogrom występujących w albumie superbohaterów to coś, co fani X-Men lubią najbardziej. To komiks efektowny, w którym opowiadanej historii towarzyszy duża liczba potyczek i starć, które stwarzają duże możliwości rysownikom. Cinar, Perez i Silva skwapliwie z tej okazji korzystają, a album znakomicie się ogląda. Jest wiele plansz, przy których można zatrzymać się na dłużej.