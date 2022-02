Uruchomiono specjalną stronę internetową do koordynowania pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy. Jest to inicjatywa rządowa Monika Jaracz

