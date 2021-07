Utrudnienia na DK11 między Tarnowskimi Górami a Bytomiem. Wymieniana jest nawierzchnia jezdni OPRAC.: Szymon Bijak

Kilka dni temu rozpoczął się remont na DK11 - na odcinku od obwodnicy w Tarnowskich Górach do granicy z Bytomiem-Suchą Górą. Wymieniana jest tu nawierzchnia jezdni na odcinku ok. 2 km. Ruch odbywa się wahadłowo, dlatego kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Prace powinny potrwać do połowy lipca.