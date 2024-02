Uwaga kierowcy! Ruszył remont na A4 pomiędzy węzłami Mruckowska i Brzęczkowice. Szykujcie się na utrudnienia

Uwaga kierowcy! Wymiana nawierzchni na autostradzie A4 ma rozpocząć się w poniedziałek 12 lutego. Pierwszymi etapami prac ma zostać objęty czterokilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Mruckowska i Brzęczkowice. Trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, ponieważ z powodu remontu jezdni w kierunku Krakowa zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Kolejne zmiany czekają nas od 27 marca, wtedy ruszy remont jezdni w kierunku Krakowa. Co się z tym wiąże, znów zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W planach jest wydłużenie siedmiokilometrowego odcinka Na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi pas będzie przejezdny. Na jezdni do Katowic czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

W lipcu natomiast prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic. Jeden pas ruchu będzie w remoncie. Na szczęscie drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Prace mają zostać zakończone do końca listopada tego roku.