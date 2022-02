Uwaga! Nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem w woj. śląskim. W porywach do 90 km na godzinę

Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km na godzinę, przejściowo 90 km na godzinę, z południowego zachodu.

Wiatr zdecydowanie osłabnie dopiero nad ranem we wtorek do 18 km na godzinę. We wtorek i środę będzie wiał umiarkowany wiatr do 24 km na godzinę. Zdecydowanie osłabnie w czwartek, do 8 km na godzinę.