Uwaga! Niebezpieczne owady... Ich ugryzienie może spowodować ból, chorobę, a nawet śmierć! Co robić, jeśli ukąszą? Sprawdź, jak się chronić

Owady to nie tylko mrówki na pikniku czy urocze motylki na łące. To także skorpiony, tarantule, osy i wiele innych, których ukąszenie potrafi dać nam popalić. Choć większość z nas może uniknąć nieprzyjemnych spotkań z nimi, zdarzają się sytuacje, w których kontakt jest nieunikniony. Co robić, jeśli ukąszą i jak się przed tym chronić?