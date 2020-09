Uwaga! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMiGW ostrzegają przed podtopieniami w województwie śląskim. 4 powiaty najbardziej zagrożone

SMS o tej treści został wysłany do osób przebywających w województwach:

Uwaga! Dziś w nocy i jutro (1.09) intensywne opady deszczu. Przygotuj się na możliwe podtopienia. Stosuj się do poleceń służb.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia. Instytut prognozuje w tym regionie opady deszczu, których wysokość może wynieść nawet do 70 mm.

Komunikat obowiązuje od godziny 17 we wtorek, 1 września, do godz. 9 w środę, 2 września, w którym prognozuje dla zlewnia górnej Warty w województwie śląskim opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, co może spowodować na mniejszych rzekach gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Chodzi o powiaty: