Uwaga, rzeki woj. śląskiego przekroczyły stany ostrzegawcze. Do godz. dwudziestej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia powodziowego. Takie ostrzeżenie wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu (Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu).