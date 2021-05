Uzdrowisko Ustroń ma nowego prezesa. Został nim Wojciech Budzowski

Wojciech Budzowski do 30 kwietnia pełnił funkcję dyrektora generalnego w Hotelach Nosalowy. Jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Hotelarskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania w Turystce. Od niemal 20 lat związany z branżą hotelarską, w której od kilkunastu lat nieprzerwanie pełni funkcje kierownicze i doradcze. Wśród licznych sukcesów może pochwalić się rozwojem największych obiektów hotelarskich w Polsce.

- Jestem przekonany, że zaangażowanie Wojciecha Budzowskiego jest istotnym wzmocnieniem dla zespołu Uzdrowiska Ustroń, przed którym stoją duże plany do realizacji w najbliższym czasie. Głęboko wierzymy, że jego bogate doświadczenie zawodowe pozwoli sprawnie pokierować zespołem Uzdrowiska Ustroń i odegra on istotną rolę w realizacji dynamicznego rozwoju Uzdrowiska, jak również regionu. Zarząd Grupy AHP deklaruje pełne wsparcie w realizacji celów. Przed nami wiele wyzwań, o których wkrótce poinformujemy – mówi Adam Szlachta, prezes Grupy American Heart of Poland S.A.