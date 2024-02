Voyage Voyage! KATE RYAN w Klubie Energy 2000 Katowice. Ale to była impreza! Zobaczcie zdjęcia. Czyste szaleństwo

Aż chciało by się zaśpiewać Voyage Voyage! 3 lutego do Katowic, do klubu Energy 2000 przyjechała światowej sławy Kate Rayan i rozgrzała wszystkich do czerwoności. Piosenkarka jest znana z takich hitów jak: Désenchantée, Voyage Voyage czy Ella, elle l'a. Działo się. Zobaczcie zdjęcia z tego niesamowitego koncertu w naszej galerii.