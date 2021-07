W 80 aptekach z woj. śląskiego zaszczepisz się przeciw COVID-19. W całej Polsce do programu szczepień dołączyło 500 aptek

80 aptek z województwa śląskiego zgłosiło się do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19. To najwięcej w całej Polsce. W akcję szczepień w kraju łącznie bierze udział 500 aptek. Zdaniem specjalistów, to pierwszy krok do tego, by w niedzalekiej przyszłości realizować w aptekach także szczepienia przeciw grypie. W innych krajach Europy, w których farmaceuci wykonują szczepienia przeciw grypie w aptekach, poziom zaszczepionych powyżej 65 r.ż. plasuje się na poziomie 61-80 proc, a w Polsce wynosi zaledwie 18 proc.

Farmaceuci zostali odpowiednio przeszkoleni do kwalifikacji i podawania szczepionki przeciw COVID-19 pacjentom. Osoba, która chce zaszczepić się w aptece, musi wypełnić kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia – procedura jest podobna, jak w przypadku innych punktów szczepień. Zarejestrować można się bezpośrednio w danej aptece, przez Internetowe Konto Pacjenta lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Apteki są w dogodnej lokalizacji dla każdego, pozostają dłużej otwarte, jest ich więcej, co jest szczególnie istotne w małych miastach lub na wsiach. Nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę i stania w kolejce.