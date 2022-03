W Bytomiu ruszył proces nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Bytomski magistrat utworzył dla uchodźców z Ukrainy specjalny punkt, który ulokowano w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Punkt będzie czynny w poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 17.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00, a także w sobotę 19 marca w godzinach od 8.00 do 15.00.

Największe kolejki ustawiają się do... punktu fotograficznego

W Bytomiu procedura nadawania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy przebiega sprawnie. Tłumów nie ma. Przygotowano nawet miejsce dla dzieci, gdzie mogą odpocząć i pobawić się. „Korek” tworzy się jednak przy punkcie fotograficznym, bowiem wszystkie osoby starające się o otrzymanie numeru PESEL muszą mieć ze sobą fotografię.

Jak informują sami zainteresowani, wcześniej o tym nie wiedzieli. Chwalą jednak rozwiązanie pozwalające na wykonanie bezpłatnego zdjęcia na miejscu.