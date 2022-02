W całej Polsce wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Co to oznacza? Czy powinniśmy mieć obawy? Pytaliśmy o to eksperta Tomasz Breguła

Od północy na terenie całego kraju obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadza go w związku z możliwością pojawienia się w cyberprzestrzeni zagrożeń, wpływających na bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. Co to jednak oznacza? Czy przeciętny Kowalski ma się czego obawiać? Postanowiliśmy spytać o to eksperta.