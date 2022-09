W częstochowskich szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Zobaczcie, jak rozpoczął się nowy rok w Zespole Szkół Ekonomicznych [ZDJĘCIA]

Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie łącznie 33371 dzieci i uczniów, czyli niemal o 2 tysiące więcej niż w roku ubiegłym.

- Największy przyrost odnotowały szkoły ponadpodstawowe, w których uczyć się będzie 14139 uczniów – ponad tysiąc więcej niż rok temu. O pół tysiąca, do 14129, wzrosła liczba uczniów w szkołach podstawowych, a do przedszkoli poszły 5103 maluchy. To o 53 więcej niż przed rokiem - wylicza Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.